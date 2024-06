La presidente Bce: "Tassi d'interesse restrittivi finché sarà necessario per garantire la stabilità duratura dei prezzi"

“C’è ancora molta strada da fare prima che l’inflazione venga eliminata dall’economia. Non sarà un viaggio del tutto tranquillo. Ci vuole vigilanza, impegno e perseveranza. I tassi d’interesse dovranno quindi restare restrittivi finché sarà necessario per garantire la stabilità duratura dei prezzi. In altre parole, dobbiamo tenere il piede sul freno ancora per un po’, anche se non premiamo così forte come prima“. Lo ha scritto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel suo articolo per il blog della Bce.

“Le nostre future decisioni politiche dipenderanno da tre fattori: se continueremo a vedere l’inflazione ritornare al nostro obiettivo in modo tempestivo, se vedremo un allentamento generale delle pressioni sui prezzi nell’economia e se considereremo ancora efficace la nostra politica monetaria nel contenere l’inflazione. Questi fattori determineranno quando potremo togliere il piede dal freno”, ha scritto ancora Lagarde, ricordando che “abbiamo compiuto importanti progressi, ma la nostra lotta contro l’inflazione non è finita. In qualità di guardiani dell’euro, ci impegniamo a garantire un’inflazione bassa e stabile a beneficio di tutti gli europei”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata