La presidente della Banca centrale europea: "L'inflazione resterà probabilmente al di sopra dell'obiettivo fino a gran parte del 2025"

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento per il costo del denaro nell’Eurozona. “Sappiamo che ci saranno degli ostacoli e che la strada sarà accidentata”, per quanto riguarda l’allentamento della fase restrittiva della politica monetaria della Banca centrale europea (Bce). Le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte.

“Alcuni ostacoli li possiamo anticipare, ma altri possono arrivare a sorpresa. Altri possono essere anticipati ma, magari, la loro portata è più grande del previsto. Quella dei prossimi mesi sarà una strada accidentata, lo sappiamo“, ha detto ancora Lagarde.

Lagarde: “Non ci vincoliamo a percorso predeterminato sui tassi”

“Non ci vincoliamo ad un percorso predeterminato sui tassi” aggiunge la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte. Oggi il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento per il costo del denaro nell’Eurozona. Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno ridotti rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%, con effetto dal 12 giugno 2024.

Lagarde: “Al di sopra di obiettivo fino a gran parte 2025”

“Malgrado i progressi degli ultimi trimestri, ci sono ancora forti pressioni interne sui prezzi in quanto la crescita delle retribuzioni è elevata”, di conseguenza “l’inflazione resterà probabilmente al di sopra dell’obiettivo fino a gran parte del prossimo anno” sottolinea Lagarde.

Lagarde: “Su taglio tassi decisione unanime tranne uno”

L’odierna decisione sul taglio dei tassi di interesse da parte del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce), è stata presa “con una decisione unanime, tranne uno dei membri” del Consiglio.

