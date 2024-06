L'accusa è di illecita influenza sull'assemblea

Sei consiglieri di indirizzo e un consigliere di amministrazione della Fondazione Crt sono indagati dalla Procura di Torino per illecita influenza sull’assemblea.

I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza del capoluogo piemontese hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione e sequestro su sistemi informatici nelle province di Torino, Alessandria, Asti, Novara e Vercelli. L’inchiesta è stata aperta in seguito ai due esposti sull’esistenza di un “patto occulto” in Crt presentati dall’ex presidente Fabrizio Palenzona e l’ex segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Andrea Varese, rispettivamente inviati al ministero dell’Economia e delle Finanze che ha potere di vigilanza sulle fondazioni bancarie e alla Procura torinese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata