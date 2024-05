Succederà all'attuale amministratore delegato Massimo Renon

Claudio Sforza sarà il nuovo amministratore delegato di Benetton Group. Succederà all’attuale ceo Massimo Renon alla guida del gruppo dell’abbigliamento creato nel 1965 e che ha rivoluzionato il mondo della moda. Lo si apprende da fonti vicine a Edizione.

Sforza, manager dalle importanti esperienze e competenze finanziarie e industriali, ha ricoperto ruoli di alto profilo in grandi aziende pubbliche e private, in diversi settori industriali: da Astaldi a Poste, passando per Ilva, Telecom e Wind.

