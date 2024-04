Servirà per la realizzazione della tratta Newsport News del progetto autostradale "I-64 HREL (Hampton Roads Express Lanes)", in Virginia

Nuova aggiudicazione per Lane, controllata americana di Webuild, che ha ottenuto il contratto da USD 110 milioni (€101 milioni circa, al 100% Lane) negli Stati Uniti, per la realizzazione della tratta Newsport News del progetto autostradale “I-64 HREL (Hampton Roads Express Lanes)” nella città di Hampton, in Virginia. Il nuovo contratto segue il recente annuncio dell’acquisizione in Florida del progetto da USD 299 milioni, sempre al 100% Lane, per l’ampliamento della Seminole Expressway/SR 417.

Commissionato dal Virginia Department of Transportation, il nuovo progetto punta alla riduzione del traffico e ad offrire maggiori opzioni di viaggio su una delle principali autostrade interstatali americane. Il progetto prevede l‘ampliamento e la riconfigurazione della I-64, con l’aggiunta di una corsia a scorrimento veloce per ogni direzione di marcia. Per 10,2 miglia (circa 17 chilometri) del corridoio, da Bland Boulevard allo svincolo con la I- 664, su entrambi i sensi di marcia, la corsia esistente ad alta occupazione (corsie “HOV”, riservate ai veicoli con conducente e uno o più passeggeri) sarà infatti convertita in Express Lane. Per le restanti 1,3 miglia (poco più di 2 chilometri), per la tratta compresa tra lo svincolo con la I-664 e Armistad Avenue, su entrambe le direzioni una corsia sarà convertita in Express Lane. Il contratto include anche la sostituzione di 2 ponti e l’ammodernamento di ulteriori 6 ponti. L’ultimazione dei lavori è prevista entro la primavera del 2027.Il progetto HREL, di cui la tratta Newsport News è parte integrante, nel complesso prevede la creazione di una rete continua di 45 miglia (circa 72 chilometri) di nuove corsie lungo la I-64, da ovest di Denbigh Boulevard a Newport News fino all’intersezione tra la I-264 e la I-664 Bowers Hill a Chesapeake.

Webuild, con Lane, è attualmente impegnata nella realizzazione di altri importanti progetti stradali negli Stati Uniti. In Florida, sta lavorando all’ampliamento di una tratta della I-275 a Tampa e al potenziamento dell’interconnessione tra la I-4 e Sand Lake Road nella Contea di Orange. Lane sta inoltre completando la Poinciana Parkway nella Contea di Osceola e sta lavorando sulla Mainline Turnpike a Orlando. In North Carolina, sta lavorando ai progetti all’ammodernamento dell’I-77/I-40 Interchange, in North Carolina, e all’ampliamento della I-85 in South Carolina.

