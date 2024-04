Tra i maggiori rialzi Stmicroelectronics. Partono tonici anche gli altri principali indici europei

Piazza Affari apre in netto rialzo col Ftse Mib che avanza dello 0,75% a 34.194 punti. Fra i maggiori rialzi in borsa al momento a Milano c’è Stmicrolectronics a +1,49%. Amplifon segna +1,35%. Cucinelli +1,11%. Nexi: + 1,07%.

Europa parte tonica: Francoforte +0,5%, Parigi +0,6%

Partenza tonica anche per i principali indici europei. Francoforte guadagna in avvio lo 0,52% a 18mila punti, mentre Londra segna +0,65% a 8mila punti. Bene anche Madrid che parte a +0,63% a 11mila punti, come Parigi che apre a +0,63% a 8mila punti.

