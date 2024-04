Domenico Raimondo: "Tra 3-6 mesi i primi risultati"

“L’obiettivo di Nina, la piattaforma elaborata con l’Intelligenza artificiale per proteggere la mozzarella di bufala DOP da imitazioni e italian sounding è “trovare quanti più falsi possibile in giro per il mondo. In questo ‘grande cervello’ infatti immagazziniamo tutte le nostre etichette e di volta in volta l’IA va a verificare, sempre nel rispetto della trasparenza per i nostri consumatori. Tra 3-6 mesi dovremmo avere già i primi risultati, scovando circa l’80% dei fake che girano nel mondo”. Lo ha detto a LaPresse il presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP, Domenico Raimondo, a margine della presentazione dell’iniziativa a Roma, presso il ministero dell’agricoltura.

Con lui, presente anche il direttore del consorzio, Pier Maria Saccani, che nel presentare la piattaforma Nina ha aggiunto: “Cerchiamo molto l’aiuto nella tecnologia per dare un supporto al compatto”. Infine, all’evento è intervenuto anche il rettore della Federico II di Napoli, Matteo Lorito: “Un’iniziativa straordinaria che, secondo me, va estesa a un po’ tutto l’agroalimentare italiano. È un modo per andare avanti, ma allo stesso tempo tutelare la nostra tradizione straordinaria che oramai ha centinaia di anni di storia”.

