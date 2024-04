Il presidente del Gruppo 24 ORE: "Ci sono sfide immediate con la stagione dei rinnovi dei contratti nazionali con il sindacato"

“Ci sono sfide immediate con la stagione dei rinnovi dei contratti nazionali con il sindacato, poi siamo sotto elezioni Europee e anche il nuovo Parlamento Europeo deve sapere cosa fare per un’Europa più consapevole rispetto oggi, temi di importanza straordinaria. Mi auguro che il nuovo presidente designato riesca a costruire intorno a sé una squadra e un’organizzazione in grado di fare delle proposte di politica economica convincenti non solo per il governo italiano, ma soprattutto per le politiche economiche e industriali dell’Unione Europea”. Così il presidente del Gruppo 24 ORE, Edoardo Garrone, a margine della presentazione a Milano della 19esima edizione del Festival dell’Economia di Trento.

