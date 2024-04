Il presidente della Provincia Autonoma di Trento alla presentazione della 19esima edizione dell'evento

“Abbiamo l’ambizione di portare un contributo al dibattito nazionale e internazionale con un panel di relatori che hanno questa autorevolezza. Trento e il Trentino per questi tre giorni saranno al centro dell’attenzione internazionale con la nostra ambizione di poter far crescere questo festival come abbiamo fatto negli ultimi anni”. Così il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, a margine della presentazione a Milano della 19esima edizione del Festival dell’Economia di Trento.

Attenzione al territorio è anche il messaggio dell’amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini: “È una delle grandi occasione per visitare Trento e il Trentino, altri grandi festival ci accompagnano durante l’anno come il Festival dello Sport, il Festival dell’Innovazione. Tre appuntamenti davvero importanti che offriamo alla nostra comunità allargata per approfondire tematiche davvero interessanti”. Flavio Deflorian, rettore dell’Università di Trento spiega che “l’università partecipa al Festival dell’Economia di Trento con il comitato scientifico che cerca di costruire un programma che sia solido, ci sarà una continuità sulla qualità e sull’interesse, ma anche dei passi avanti, l’Università è una comunità fatta da docenti e personale, ma anche studenti e studentesse e un contributo a cui noi diamo grande peso è la partecipazione dei nostri studenti e studentesse che si interrogano come noi su quale sia in futuro del nostro mondo”.

