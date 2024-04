Il colosso del lusso lo ha comprato da Blackstone Property Partners Europe

Kering, colosso del lusso, acquisisce la società proprietaria dell’iconico e storico immobile di via Monte Napoleone 8, a Milano, controllata da Blackstone Property Partners Europe, per un valore di circa 1,3 miliardi di euro.

Situato in uno degli incroci più importanti del Quadrilatero della Moda, il palazzo settecentesco si sviluppa su cinque piani, per un totale di 11.800 mq di superficie lorda. L’immobile comprende più di 5.000 mq di superficie commerciale, una delle più ampie di via Monte Napoleone. L’investimento – spiega una nota di Kering – si inquadra all’interno della strategia immobiliare selettiva di Kering, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison. Kering – sottolinea la nota – continua a privilegiare una gestione proattiva del proprio portafoglio immobiliare, con l’obiettivo di breve-medio termine di mantenere una quota di partecipazione all’interno delle sue principali proprietà, al fianco di co-investitori presenti attraverso specifici veicoli di investimento.

