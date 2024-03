Il ministro dell'Ambiente: "Bisogna creare le condizioni e il sito"

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, apre all’arrivo di Tesla in Italia. A margine di un evento al Gse a Roma, il titolare del Mase ha risposto così a una domanda sulla possibilità di far arrivare nel nostro Paese anche un’altra casa automobilistica oltre a Fiat: “Noi siamo aperti al secondo o al terzo produttore. Chiaramente, visto che i produttori sono le grandi case automobilistiche, c’è una questione di creare le condizioni, il sito, anche il fronte di aiuto. È una definizione che sta portando avanti il governo, e in particolare il Mimit in questo caso che è quello titolato al rapporto con le imprese”. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’eventuale arrivo in Italia di un pezzo di produzione dell’azienda di veicoli elettrici di Elon Musk, in particolare la parte della catena dedicata a camion e furgoni.

