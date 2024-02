Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, audito dalla Commissione Industria della Camera

“Da tempo portiamo avanti interlocuzioni con produttori non solo orientali ma anche occidentali. Voi sapete che i cittadini di Grüenheide hanno fermato” i piani di ampliamento di Tesla. Questo porterà “una revisione dei piani” del colosso Usa con cui anche “dialoghiamo da mesi”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in audizione sul dossier automotive di fronte alla Commissione Industria della Camera, sottolineando però che si tratta di un “processo ancora in corso che richiede prudenza”.

Stellantis, Urso: “In 2019 governo poteva intervenire, ma se ne lavò le mani”

“Stellantis è nata nel 2019-2020 e, quando nacque, fu presentato al governo, secondo le procedure golden power, il progetto. A me risulta che in quel momento si prospettava un’ipotesi di fusione che poi divenne incorporazione, che governance dovesse essere paritetica ma così non fu, e che i soci non dovevano fare nessun aumento successivo di quote ma poche settimane dopo il socio pubblico francese lo fece. Lì il governo poteva intervenire, avrebbe dovuto e potuto. Ma se ne lavò le mani”, ha affermato inoltre Urso.

