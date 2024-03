Era stato nominato direttore creativo unico della maison nel luglio 2016, dopo aver condiviso la carica con Maria Grazia Chiuri dal 2008

Valentino e Pierpaolo Piccioli si separano e la loro collaborazione professionale giunge al termine. Lo riferisce Wwd (Women’s Wear Daily), citando fonti di mercato. “In risposta a WWD,- si legge sul portale della testata di moda- i vertici di Valentino hanno detto: “Grati a Pierpaolo per il suo ruolo di direttore creativo e per la sua visione, impegno e creatività che hanno portato la Maison Valentino a ciò che rappresenta oggi”. Piccioli è stato nominato direttore creativo unico nel luglio 2016, dopo aver condiviso la carica con Maria Grazia Chiuri dal 2008, dieci anni dopo essere entrato nella casa di moda romana nel 1999 come responsabile degli accessori.

