Il rapporto ‘Rethinking Competencies in Twin Transitions’ presentato a Milano

Le nuove competenze conseguenti alle transizioni digitale e green, le twin transition, secondo la definizione della Commissione europea, sono al centro della ricerca ‘Rethinking Competencies in Twin Transitions’, che Intesa Sanpaolo ha presentato giovedì a Milano. Lo studio, condotto dal professore Paolo Boccardelli, direttore del Centro di Ricerca in Strategic Change Franco Fontana dell’Università Luiss Guido Carli, analizza l’approccio strategico di amministratori delegati e responsabili Hr di Pmi e grandi imprese in otto settori: ospitalità, agrifood, energia, sociosanitario, bancario, IT, silver economy, blue economy.

“L’obiettivo è quello di comprendere quanto queste rivoluzioni richiedano dei cambiamenti non solo nelle competenze tecniche, tecnologiche, di dominio ma anche nelle competenze soft, come ad esempio di problem solving, di innovazione, di orientamento al lavoro di team, di apertura degli ecosistemi”, ha spiegato Boccardelli: “Oggi questo rapporto forse si chiude più con una domanda che con una risposta: come sono i leader che riescono a integrare l’apertura all’esterno e la visione del futuro con la verticalizzazione e le competenze professionali specifiche? Questo è un dilemma che emerge chiaro dallo studio”, ha concluso.

