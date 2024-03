Il dibattito moderato da Alessandro Rosina, docente di demografia e statistica sociale della Cattolica di Milano

L’invecchiamento demografico e il sostegno alle persone sopra i 65 anni d’età, destinate a rappresentare il 35% della popolazione italiana nel 2050, è stato l’argomento al centro dell’evento ‘Caregiver, mutamenti demografici e nuove esigenze di tutela in una società in cambiamento’, organizzato da Intesa Sanpaolo presso lo spazio eventi in via Melchiorre Gioia 22. Nel dibattito, moderato da Claudio Lindner, è stato evidenziato come il modello di bancassicurazione favorisca un approccio complessivo per affrontare queste tematiche. Alessandro Scarfò ha presentato il nuovo approccio del Gruppo nell’offrire ai clienti non soltanto prodotti bancari e assicurativi, ma anche servizi, come “Spazioxnoi” a Milano, un luogo fisico dedicato ai senior e al loro benessere. Nel corso dei lavori, Alessandro Rosina, docente di demografia e statistica sociale alla facoltà di economia dell’Università Cattolica di Milano presentando il report “La Società in divenire”, ha approfondito il tema demografico, dell’invecchiamento attivo e di come i cambiamenti in corso necessitino di una capacità di risposta dei modelli intergenerazionali dell’abitare, relazionali, del sostegno e della cura.

