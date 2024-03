Montezemolo: "Ci si candida per servire l'industria non per servirsene"

Antonio Gozzi ha presentato un ricorso ai probiviri di Confindustria per chiedere la riammissione al voto, dopo l’esclusione deliberata dal Consiglio dei saggi. A quanto si apprende, secondo il numero uno di Federacciai una “realtà matematica” dimostrerebbe il superamento della soglia di consenso del 25%, con cui è automatica l’ammissione al voto del 4 aprile. I probiviri avrebbero sottolineato che ogni valutazione su questo argomento è di esclusiva competenza della commissione dei saggi.

“Ho sempre pensato che in Confindustria debbano candidarsi imprenditori per servire il mondo dell’industria con spirito di servizio, e non per servirsene”. Così il ex presidente di viale dell’Astronomia, Luca Cordero di Montezemolo. “Assisto invece con dispiacere a quanto avvenlapruto negli ultimi giorni, con comportamenti e iniziative fuori dalle regole statutarie, mai accadute prima in tutta la storia della confederazione – rimarca – Ho visto tentativi di delegittimare i saggi che hanno invece fatto un ottimo lavoro, sempre a contatto con i provibiri e mai condizionati da pressioni esterne e articoli di stampa, ascoltando il sistema da Nord a Sud. Mi auguro che chiunque sarà il prossimo presidente si impegni con una squadra di veri imprenditori, che sappia unire e non dividere, così come purtroppo si è cercato di fare in questi giorni, di recuperare credibilità e prestigio, anche attraverso l’assoluta necessità di rivedere lo Statuto, lasciando da parte chi cerca solo poltrone e strapuntini. Se questo avverrà, sono certo che avrà al suo fianco le forze più sane dell’intero mondo imprenditoriale italiano”.

