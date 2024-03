La presidente della Banca centrale europea sulla riduzione dei tassi: "Procederemo in base ai dati"

Prosegue la lotta all’inflazione da parte della Banca centrale europea. “Nei prossimi mesi riceveremo più dati, che ci aiuteranno a valutare se siamo sufficientemente fiduciosi nel percorso da percorrere per passare alla fase successiva del nostro ciclo di politica monetaria”, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, durante il suo intervento alla conferenza ‘The Ecb and its Watchers’, a Francoforte. “Dopo la nostra ultima riunione del Consiglio direttivo ho affermato che, per quanto riguarda i dati rilevanti per le nostre decisioni politiche, ne sapremo qualcosa di più entro aprile e molto di più entro giugno. Se questi dati rivelano un grado sufficiente di allineamento tra il percorso dell’inflazione sottostante e le nostre proiezioni, e supponendo che la trasmissione rimanga forte, saremo in grado di passare alla fase di allentamento del nostro ciclo di politica monetaria e adottare una politica meno restrittiva”, ha aggiunto.

“Anche dopo primo taglio, procederemo in base ai dati”

“Le nostre decisioni dovranno rimanere dipendenti dai dati e da una riunione all’altra, rispondendo alle nuove informazioni man mano che arrivano. Ciò implica che, anche dopo il primo taglio dei tassi, non possiamo impegnarci preventivamente su un particolare percorso di riduzione”, ha spiegato Lagarde.

“Garantire percorso disinflazione per tassi meno restrittivi”

“Cosa dobbiamo vedere per diventare sufficientemente fiduciosi da iniziare a ridimensionare la nostra posizione di politica monetaria restrittiva? In parole povere, dobbiamo proseguire lungo il percorso disinflazionistico”, ha spiegato la numero uno della Bce. “Ci sono tre fattori interni che saranno decisivi per garantire che il percorso dell’inflazione evolva come previsto”, ha detto ancora Lagarde, spiegando che “il primo di questi è la crescita dei salari”. “Le nostre previsioni prevedono un rallentamento dei salari nominali al 3% nei prossimi tre anni, consentendo ai salari reali di recuperare pienamente i livelli pre-pandemici nell’orizzonte di proiezione, compresi anche gli incrementi di produttività. Ma con un tasso di disoccupazione che dovrebbe rimanere molto basso, al 6,6%, questo percorso salariale non può essere dato per scontato”, ha affermato aggiungendo che il secondo fattore è relativo ai “margini di profitto”, dove “l’analisi di sensibilità mostra che, se le aziende dovessero riconquistare il potere di fissazione dei prezzi con la ripresa dell’economia e i margini di profitto aumentassero di un punto percentuale accumulato in più rispetto a quanto previsto fino alla fine del 2026, l’inflazione sarebbe del 2,7% nel 2025 e del 2,4% nel 2026”.

“Il terzo fattore è la crescita della produttività – ha proseguito Lagarde – Ci aspettiamo che una ripresa della domanda, se soddisfatta dal pieno utilizzo del lavoro accumulato, porterà ad un aumento della crescita della produttività e ad una diminuzione dei costi unitari del lavoro. Prevediamo una crescita della produttività del lavoro dello 0,1% quest’anno prima che salga all’1,2% nel 2025 e nel 2026. Ma il percorso dell’inflazione potrebbe essere diverso se, in un nuovo contesto geopolitico, le perdite di produttività per le imprese europee si rivelassero in parte strutturali”.

