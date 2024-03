L'ex presidente Inps: "Porterà a una politica di austerità che si vedrà subito a fine anno"

L’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico critica il nuovo Patto di Stabilità e Crescita. “In Unione europea ciò che è stato sbagliato è stata la firma di questo nuovo accordo, firmato a dicembre anche dal nostro governo. Ha firmato un accordo che è lontano da ciò che dovrebbe essere la guida del processo di integrazione dell’Ue”, ha detto l’economista a margine della presentazione del suo libro ‘Governare l’economia per non essere governati dai mercati’, organizzata nella facoltà di giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. “Un Patto che ci richiede già da oggi una riduzione del nostro debito di 12 miliardi di euro”. Ciò “vuol dire una politica di austerità che si vedrà subito a fine anno con la nuova legge di bilancio. Non è l’Europa che vogliamo”, ha aggiunto Tridico.

