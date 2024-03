Il titolo aveva aperto in territorio positivo dopo il Cda di ieri

Si amplia il crollo in Borsa del titolo Tim. Dopo una mattinata di oscillazioni violente, con un’apertura in territorio positivo (+2,70%), il titolo è scivolato in territorio negativo, cedendo l’8,47% a 0,20 euro.

L’apertura positiva lasciava ben presagire, dopo il Cda straordinario di ieri e la nota a Borse chiuse di stamane in cui il Gruppo ha fornito chiarimenti e integrazioni sul piano. Ma il titolo è pian piano calato, in linea con Piazza Affari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata