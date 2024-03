Per l'intero anno si registra un aumento dello 0,4% sia nell'area euro che nell'intera Ue. Lo riporta Eurostat

Nel quarto trimestre del 2023, il Pil destagionalizzato è rimasto stabile sia nell’Eurozona che nell’Unione europea, rispetto al trimestre precedente. Lo stima Eurostat, l’ufficio statistico dell’Ue. Nel terzo trimestre del 2023, il Pil era diminuito dello 0,1% nell’area dell’euro ed era rimasto stabile nell’UE. Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,1% nell’area dell’euro e dello 0,2% nell’UE nel quarto trimestre del 2023, dopo il +0,1% in entrambe le zone nel trimestre precedente. Per l’intero anno 2023, il PIL è aumentato dello 0,4% sia nell’area dell’euro che nell’Ue, dopo il +3,4% in entrambe le zone nel 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata