Lo rilevano le stime preliminari di Eurostat. Crescita dello 0,1% anno su anno

Nel quarto trimestre del 2023, il Pil destagionalizzato è rimasto stabile sia nell’area dell’euro che nell’Unione europea rispetto al trimestre precedente. Lo rileva Eurostat, l’ufficio statistico dell’Ue, in una stima preliminare flash pubblicata martedì. Nel terzo trimestre del 2023 il Pil era diminuito dello 0,1% in entrambe le zone. Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,1% nell’Eurozona e dello 0,2% nell’UE nel quarto trimestre del 2023, dopo lo 0,0% in entrambe le zone nel trimestre precedente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata