Il sindacato ha festeggiato con un evento al Teatro Brancaccio di Roma

Il sindacato Uil festeggia i suoi 74 anni dalla fondazione al Teatro Brancaccio di Roma. Un evento nel centro di Roma per celebrare traguardi e porsi nuovi obiettivi con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro, alla precarietà e al contrasto al lavoro nero. Così il segretario Pierpaolo Bombardieri: “74 anni di un’organizzazione in grande salute. Noi oggi pensiamo sia fondamentale affrontare il tema del lavoro precario. Siamo in un paese in cui i dati che ci vengono somministrati sembrano dimostrare che che il tema del lavoro precario non esista più. Inoltre i dati Istat e Inps ci dicono che ci sono 3 milioni di lavoratori in nero. C’è un fenomeno di economia sommersa di cui non si parla più. Vi invitiamo a vedere i nostri filmati che hanno girato i nostri ragazzi dell’ufficio comunicazioni rispondendo agli annunci di lavoro su Roma. Solo guardando questi filmati ci si rende conto delle condizioni e la cosa brutta è che non se ne parla”.

