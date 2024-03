"Chiediamo a Cgil e Cisl di proseguire con la mobilitazione", ha affermato il leader della Uil

“La mobilitazione continua. Faremo nei prossimi giorni delle azioni eclatanti per sensibilizzare le coscienze sulla sicurezza sul lavoro ricordando che ci sono delle persone che perdono la vita”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri a margine dell’evento in occasione dei 74 anni dalla fondazione al Teatro Brancaccio di Roma. “Chiediamo a Cgil e Cisl di proseguire con la mobilitazione. Nessuno di noi pensa che, finché c’è anche solo un morto sul lavoro, il sindacato possa stare in silenzio”, ha aggiunto Bombardieri.

