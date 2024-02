Il leader della Cisl: "Aziende come Poste vanno rilanciate, non sacrificate"

“Sul tema delle privatizzazioni, come Cisl vogliamo vederci chiaro. Il governo attivi subito una sede di confronto perché vogliamo capire quali sono le vere ragioni poste a base di questi annunciati interventi. Se qualcuno pensa di privatizzare per svendere o per fare cassa, noi ci metteremo di traverso”. Ad affermarlo è il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, a margine di un incontro nella sede milanese del sindacato. “Non possiamo cedere gioielli di famiglia solo per l’interesse a recuperare risorse. Penso a Poste, che è un gioiello delle attività pubbliche di servizio nel nostro Paese, un’azienda efficiente, competitiva, con un capitale a cui viene riconosciuta una grande professionalità”, ha proseguito Sbarra: “Poste Italiane garantiscono servizi universali nell’intero territorio italiano. Aziende come Poste vanno rilanciate, non sacrificate sulla logica dell’ottenimento e di come si ingrassa il portafoglio”, ha concluso.

