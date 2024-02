Ferretti Group, Azimut Benetti Group e Sanlorenzo hanno dominato il mercato

Nel 2023 a livello mondiale sono stati consegnati oltre 200 superyacht per un valore totale stimato di oltre 5,9 miliardi di euro. L’88% di quelli oltre i 30 metri sono stati costruiti in Europa: “Una gran parte arriva dai grandi cantieri italiani Ferretti Group, Azimut Benetti Group e Sanlorenzo, che hanno dominato ancora una volta il mercato”, precisa Francesca Webster, direttrice della testata, durante la presentazione dei dati al simposio economico ‘La Belle Classe Superyachts’, organizzato dallo Yacht Club de Monaco. Il settore impiega più di 250mila persone e circa 40mila lavorano come membri di equipaggio sulla flotta globale di superyacht. Al centro dell’evento l’impatto economico dello yachting a livello mondiale con un focus sulla regione del sud della Francia e nel Principato.

