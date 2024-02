Lo si apprende da fonti sindacali

Dal 31 marzo alle Carrozzerie Mirafiori a Torino del Gruppo Stellantis terminerà la produzione del Maserati Levante. Lo si apprende da fonti sindacali.

A Mirafiori continua sciopero lavoratori

Prosegue a Torino a Mirafiori lo sciopero dei lavoratori di Stellantis. Stamane hanno incrociato le braccia gli addetti del primo turno. E sempre stamattina è arrivata la notizia dello stop della produzione del Maserati Levante dal 31 marzo nello stabilimento torinese. Ieri, al secondo turno in sciopero, al termine della assemblea i lavoratori sono usciti in corteo dalla Porta 2 dello stabilimento, come avvenuto stamattina.

Fiom a Meloni: “Serve tavolo non polemiche su giornali”

“Dal 2014 ad oggi siamo giunti a 34mila addetti, 11mila e 500 sono usciti nel silenzio assoluto della politica, abbiamo perso 2800 lavoratori degli enti centrali, che sono quelli che fanno ricerca e sviluppo”. Lo ha detto il leader Fiom, Michele De Palma, ospite a ‘L’Aria che tira’ su La7, parlando del dossier Stellantis. “Abbiamo perso, ad oggi, 3 stabilimenti di lavoratori nei siti italiani”, incalza il segretario, ricordando che insieme a Uilm e Fim, “abbiamo scritto una lettera all’Ad Tavares e alla presidente Meloni perché al posto delle polemiche sui giornali serve un tavolo negoziale: se il governo da soldi devono essere garantite l’occupazione e la produzione”.

Fiom: “Se necessario ci mobilitiamo anche noi come trattori”

“Sono mesi che chiediamo un incontro, abbiamo anche scritto ‘senza arrivare con i trattori a Roma’. Ma se c’è bisogno coi mobiliteremo anche noi per arrivare a Roma. Il rapporto istituzionale è un elemento fondamentale, altrimenti siamo in una situazione in cui il conflitto diventerà l’elemento che caratterizzerà le prossime settimane nel nostro Paese”. Lo ha detto il segretario della Fiom-Cgil, Michele De Palma, ospite a ‘L’aria che tira’ su La7 parlando del dossier Stellantis.

Uilm: “Dopo stop Maserati Levante urge confronto su Mirafiori”

Lo stop alla produzione di Maserati Levante dal 31 marzo è “un’ ulteriore notizia negativa per Mirafiori, che conferma l’urgenza di discutere con Stellantis e con le istituzioni della missione produttiva dello stabilimento. Mirafiori rappresenta il baricentro dell’auto in Italia e come tale deve essere valorizzato”. Lo dichiara Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino.

