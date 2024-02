Il manager di lungo corso attualmente è Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Acea SpA

L’Assemblea di Capital Advisory, società di consulenza strategica, di investimenti e consulenza finanziaria, ha deliberato il nuovo Consiglio di amministrazione, nominando Consigliere di amministrazione e Presidente il dott. Alessandro Picardi e consigliere di amministrazione con delega alle operazioni di M&A, acquisizioni, fusioni e ristrutturazioni il dott. Massimo Sonego. Alessandro Papa, mantiene la carica di Amministratore Delegato.

Alessandro Picardi, manager di lungo corso, attualmente è Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Acea SpA, società quotata in borsa, di cui è membro del Consiglio di amministrazione ed è Vice Presidente di Assolombarda Confindustria.

Picardi vanta una lunga esperienza in società multinazionali e quotate avendo ricoperto il ruolo di Executive Vice President & Chief Public Affairs Officer in Tim S.p.A. e di consigliere di amministrazione della controllata Sparkle S.p.A., oltre che una decennale esperienza nel campo radio televisivo quale direttore in Rai e, prima ancora, in Sky. Più recentemente è stato Presidente Esecutivo con deleghe operative di Olivetti S.p.A e di Finlombarda Gestioni Sgr.Massimo Sonego, che avrà la responsabilità della nuova practice fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni, è stato fino al mese scorso Executive Vice-President di Mundys S.p.A., società leader mondiale nel campo delle infrastrutture e dei servizi alla mobilità, operante in 24 paesi nel mondo, fino al 2022 quotata in borsa al listino di Milano con la denominazione Atlantia S.p.A. In oltre 20 anni di permanenza nel Gruppo, Massimo Sonego ha gestito, come sponsor o target, una successione di operazioni multi-miliardarie sui mercati dei capitali, fra fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni o crescita per investimenti, ricoprendo dapprima, al suo ingresso nel Gruppo nel 2002, il ruolo di Head of Corporate Finance & Investor Relations, poi dal 2019 Chief Corporate Development and Investor Relations Officer, e più recentemente Chief Strategy and Corporate Development Officer. Precedentemente ha maturato esperienze professionali in Morgan Stanley, Citigroup ed Edizione.

