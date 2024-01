La presidente del B7 a margine di una conferenza all'auditorium di Assolombarda a Milano

Lavorare insieme su obiettivi comuni: è questo l’obiettivo principale del B7, il tavolo di confronto di cui fanno parte gli imprenditori degli Stati del Gruppo dei Sette. “La priorità è fare in modo che, in questo scenario frammentato, i Paesi del G7 possano portare avanti delle iniziative comuni per avere una crescita migliore. Quindi parleremo di catena del valore, di commercio, con l’idea che, certo, ci sono problemi di sicurezza ma dobbiamo tenere aperti i mercati”, ha detto la presidente del B7 Emma Marcegaglia, a margine della conferenza ‘Il mondo nel 2024: sempre più frammentato? Scenari per le imprese, tra rischi e opportunità’, che si è tenuta all’auditorium di Assolombarda a Milano. “C’è un tema sulla demografia, sui posti di lavoro che non si trovano, sulla transizione energetica che non deve colpire la competitività, sul digitale, sull’intelligenza artificiale, dove anche qui diremo bisogna stare attenti, bisogna mettere delle regole, però cerchiamo anche di esprimere tutte le opportunità che l’intelligenza artificiale può dare in termini di produttività, in termini di crescita, in termini di aiuto per esempio anche sulla sanità. Quindi cercheremo proprio di fare una serie di proposte molto concrete, misurabili e lo faremo nel corso dei prossimi mesi”, ha aggiunto.

