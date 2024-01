Spesi oltre 1.300 euro a famiglia nel 2023, -29,9% rispetto all'anno precedente

Le bollette del gas sono in calo del 6,7% per i consumi di dicembre rispetto al mese precedente. Lo comunica l’Arera – l’Autorità di regolazione per energia, gas, acqua, rifiuti – nell’ultimo aggiornamento per i clienti domestici in tutela prima dell’avvio del mercato libero (anche se la pubblicazione continuerà sul sito per 2,5 milioni di clienti vulnerabili).

La diminuzione per la famiglia tipo – quella con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi all’anno – per il mese di dicembre è “determinata interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale. Rimangono invece invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura”. Il valore della materia prima è di 36,30 euro al Megawattora (MWh).

Per gas oltre 1.300 euro a famiglia in 2023, -29,9% su 2022

Per le bollette del gas la spesa è stata di oltre 1.300 euro a famiglia nel 2023, aggiunge l’Arera. Per il gas l’Iva – tenuta al 5% per il 2023 – tornerà al 22% da gennaio (per usi civili sarà al 10% per i primi 480 metri cubi all’anno). Secondo l’Arera infatti, “in termini di effetti finali, la spesa del gas per la famiglia tipo” nell’anno scorrevole (che va da gennaio a dicembre 2023) è “di 1.307 euro circa, al lordo delle imposte; e risulta in calo del 29,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente” (da gennaio a dicembre 2022).

