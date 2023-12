Il segretario delle Cgil a Milano per lo sciopero di terziario, commercio e turismo

Maurizio Landini in piazza Castello a Milano in occasione della giornata di sciopero di terziario, commercio e turismo. “Qui c’è una richiesta molto precisa che si chiama aumento dei salari, rinnovo dei contratti. Stiamo parlando di milioni di lavoratori che da anni hanno il contratto scaduto. Oggi c’è un’emergenza salariale che va risolta rinnovando i contratti e aumentando i salari”, ha spiegato il segretario generale della Cgil aggiungendo: “Investire oggi sul salario non è una cosa solo utile per i lavoratori ma è anche uno strumento di politica economica per rilanciare i consumi”.

Poi Landini si è rivolto a governo: “Deve porsi anche il tema serio di mettere le risorsi per rinnovare i contratti di tutto il settore pubblico, da sanità a scuola, e superare la precarietà che è il male di oggi. Non si può essere precari tutta la vita”.

