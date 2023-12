Lo sciopero proclamato dai sindacati, Landini al corteo nel capoluogo lombardo

Sono alcune migliaia le persone che venerdì mattina hanno partecipato a Milano alla manifestazione a sostegno dello sciopero proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per i rinnovi dei contratti nazionali del settore commercio e turismo. Il lungo serpentone che partito da piazza Castello ha raggiunto l’Arco della Pace con in testa il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini.

“Durante il periodo Covid chgi lavorava nei supermercati era considerato un eroe senza aiuti da parte di nessuno. Oggi chiediamo un contratto che cis spetta da tanti anni”, spiegano i manifestanti: “Noi guadagnamo talmente poco che il problema non è dare un futuro ai nostri figli ma dare un presente. Oggi essere un lavoratore non ti mette al riparo dall’essere povero ma la risposta delle aziende è sempre che per noi non ci sono soldi. Noi non chiediamo l’eroismo ma i soldi per poter comprare a mio figlio da mangiare”.

