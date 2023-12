Messaggio di fine anno della presidente della Banca centrale europea: "Abbiamo mantenuto invariati i nostri tassi di interesse"

“Noi della Bce abbiamo continuato la nostra lotta contro l’inflazione quest’anno. Nel nostro ultimo Consiglio direttivo dell’anno, abbiamo mantenuto invariati i nostri tassi di interesse. Rimaniamo assolutamente impegnati a riportare l’inflazione al nostro obiettivo del 2% e ho chiarito che non abbasseremo la guardia finché non saremo sicuri di raggiungere esattamente questo obiettivo. Nel corso di quest’anno abbiamo intrapreso azioni forti per raggiungerlo”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel suo video-messaggio di fine anno.

“Il 2023 è stato un anno di sfida costante e cambiamento continuo. Abbiamo corso il rischio di una frammentazione della nostra economia globale, di una crescente incertezza e una grave frattura geopolitica. Nel frattempo, la crisi climatica sta accelerando, ricordandoci la necessità, l’imperativo, della transizione verde”, ha detto ancora Lagarde. La presidente della Bce ha poi ricordato che “quest’anno è stato segnato anche da altri importanti traguardi. Abbiamo dato il benvenuto alla Croazia nella nostra famiglia dell’euro, rendendola una famiglia di 20 Stati membri”, inoltre “abbiamo lanciato la fase di preparazione dell’euro digitale e abbiamo scelto due possibili temi per le nostre future banconote: ‘Cultura europea’ e ‘Fiumi e uccelli'”.

