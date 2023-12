"Si tratta di un'opera d'arte", commenta soddisfatto il ministro

Rfi rilancia la riqualificazione della stazione Montecatini Terme-Monsummano alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. “Un progetto simbolo rispetto all’impegno che Rete Ferroviaria Italiana ha sulle stazioni: 5 miliardi di investimento nei prossimi 10 anni, oltre 200 milioni all’anno di manutenzione e interventi per i servizi”, ha spiegato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore delegato Rfi. “Sarà una stazione che coniugherà i servizi di mobilità con servizi alla collettività, alla città attraverso un disegno nuovo di servizi anche all’esterno della struttura. Soprattutto ci sarà una grandissima attenzione al pregio architettonico della stazione con interventi conservativi sul patrimonio artistico”, ha aggiunto. Soddisaftto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. “Sono qua alla stazione di Montecatini Terme per una opera d’arte. Ho visto come Rfi ha recuperato le stazioni, le sale d’attesa e recupererà anche l’esterno. Un 2022 – ha sottolineato il vicepremier – da record per cantieri e investimenti fatti sulla rete ferroviaria. E il 2024 sarà ancora meglio”.

