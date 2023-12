L'obiettivo è dare una spinta di innovazione a un settore cruciale

Efficientamento delle infrastrutture e digitalizzazione sono al centro del manifesto “La logistica del futuro” siglato dal gruppo Ferrovie dello Stato e da Uniontrasporti a Roma. L’obiettivo è quello di dare una spinta di innovazione a un settore così cruciale per il Paese e per l’Europa, con un focus principale sul Centro Italia nell’incontro di oggi nella sede di Unioncamere.

“Oggi è la terza tappa di un road-show importante che abbiamo organizzato con Uniontrasporti. Abbiamo già toccato il Nord, poi il Sud e oggi qui a Roma per il Centro Italia. La logistica muove l’economia dei territori e del Paese. Questi momenti sono cruciali per far sì che tutti gli stakeholder, dalle Istituzioni alle autorità portuali a chi gestisce grandi terminal, possano impegnarsi affinché la logistica possa essere nei prossimi mesi e quindi nei prossimi anni cruciale per questo Paese” spiega l’Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics Sabrina De Filippis.

