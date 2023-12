Si tratta del terzo mese consecutivo senza rialzi

Continua per il terzo mese consecutivo la ‘pausa’ dai rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, la banca centrale americana. Il Federal Open Market Committee della Fed ha deciso di mantenere l’intervallo obiettivo per il tasso dei Fed Funds al 5,25%-5,5% per cento, ai livelli più alti degli ultimi 22 anni. L’ultimo rialzo di 25 punti base era stato lo scorso luglio. Nel comunicato che annuncia la decisione il Fomc sottolinea che “l’inflazione è diminuita nell’ultimo anno, ma rimane elevata“.

