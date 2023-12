La sentenza d'appello a Milano per l'ex presidente della banca

“Sono emozionato, ho sempre avuto fiducia nella giustizia, sono anche molto contento per la Banca. Si chiude una penosa e triste vicenda“. Queste le prime dichiarazioni di Alessandro Profumo, con la voce rotta dalla commozione, pochi istanti dopo la lettura della sentenza della corte d’appello di Milano che lo ha visto assolto con formula piena nel processo Monte dei Paschi di Siena. L’ex presidente dell’Istituto era stato condannato in primo grado a 6 anni così come l’ex ad Fabrizio Viola, anche lui assolto in secondo grado.

