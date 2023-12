Lo ha assicurato un portavoce dell'azienda dopo le dichiarazioni del presidente serbo Vucic

Stellantis continuerà a produrre la Fiat Panda nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Lo ha assicurato un portavoce dell’azienda, che ha dichiarato: “Pomigliano continuerà a produrre la Panda, i tempi sono prematuri per fare ulteriori annunci. I piani industriali saranno comunicati a tempo debito e nelle sedi opportune”. Ieri, il 3 dicembre, il presidente serbo Aleksandar Vučić aveva affermato che Stellantis avrebbe prodotto la nuova Panda elettrica nello stabilimento di Kragujevac in Serbia. “Parlando di Panda“, aggiunge il portavoce, “riteniamo che l’attuale modello soddisfi appieno le esigenze di mobilità di un’ampia fascia di utenti, soprattutto italiani; per questo motivo, non la consideriamo in concorrenza con il modello che vedrà la luce in Serbia, che sarà su un’altra piattaforma e posizionato in modo diverso dall’attuale in quanto la Panda sta diventando una famiglia, come lo è per 500. Per questo motivo, se l’evoluzione normativa e le condizioni competitive dello stabilimento di Pomigliano lo consentiranno, è nostra intenzione continuare il suo ciclo di vita e quindi sostenere lo stabilimento fino all’arrivo del nuovo ciclo di modelli“. E conclude: “Per quanto riguarda Pomigliano, lo stabilimento ha visto l’arrivo di un prodotto particolarmente competitivo come l’Alfa Romeo Tonale e la Dodge Hornet per il mercato statunitense. Oggi lo stabilimento lavora su 12 turni sia per il Tonale/Hornet sia per la Panda, che continua a essere un modello vincente, soprattutto grazie alla versione ibrida”.

