Lo smart meter è stato presentato a Parigi in occasione dell'edizione 2023 di Enlit Europe

Italgas lancia lo smart meter Nimbus, il primo contatore al mondo per idrogeno. È stato presentato mercoledì a Parigi. Lo smart meter “H2 ready” è “il più all’avanguardia al mondo: un gioiello tecnologico che abilita le reti Italgas ad accogliere, distribuire e misurare sempre più efficacemente più tipi di gas anche in blending tra loro”, ha annunciato l’azienda. La presentazione è avvenuta in occasione dell’edizione 2023 di Enlit Europe, manifestazione internazionale dedicata ai temi dell’agenda energetica globale, quest’anno organizzata a Parigi. Una cornice nella quale è stato Pier Lorenzo Dell’Orco, Amministratore Delegato di Italgas RETI (principale società operativa del Gruppo Italgas), a svelare lo smart meter del futuro sviluppato in house da Italgas RETI e Bludigit, la tech company del Gruppo. “Nimbus – ha spiegato l’AD Dell’Orco – è il risultato di un intenso lavoro di ricerca, progettazione e sviluppo che ci ha visti mettere a frutto l’importante know-how acquisito in questi anni di complessiva trasformazione digitale di asset e processi. Siamo consapevoli di aver compiuto un nuovo salto tecnologico che permette non solo di confermarci benchmark globale, ma soprattutto di contribuire ai target di decarbonizzazione dei consumi abilitando una sempre più efficiente distribuzione dei gas rinnovabili. Nimbus, un progetto tutto italiano, sarà la nuova offerta per il mercato internazionale della distribuzione, ci avvicina alla net zero economy e offre una serie di funzioni innovative per una gestione integrata del servizio”. Il nuovo misuratore ‘H2 ready’, dal design modulare ed estremamente compatto, “permetterà di valicare una nuova frontiera tecnologica eccellendo sul piano delle performance, della sicurezza e della sostenibilità”. Tra le principali componenti spiccano un sistema di misura del flusso di gas con tecnologia statica, termo-massica in particolare, compatibile con gas naturale e miscele di metano-idrogeno fino ad oltre il 20% e un sensore sismico e uno di rilevamento della temperatura esterna che possono consentire di interrompere l’erogazione del gas in caso di eventi tellurici e di incendi e che abilitano la condivisione dei dati con gli enti preposti alla sicurezza del territorio. I primi 20.000 esemplari di Nimbus saranno installati e operativi già dalle prossime settimane, l’installazione massiva sulle 8 milioni di utenze Italgas prenderà il via a partire dalla seconda metà del 2025.

