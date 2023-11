Il capo della banca centrale tedesca ha partecipato a un evento promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori

A Milano pioggia di selfie con gli studenti per il presidente della Deutsche Bundesbank Joachim Nagel, che ha partecipato, al Grattacielo Pirelli-Auditorium Gaber, a un appuntamento di Young Factor del ciclo ‘I nuovi incontri dell’Osservatorio Permanente Giovani–Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro’. L’incontro ha visto la presenza di 450 studenti italiani ed è promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, presieduto da Andrea Ceccherini. I ragazzi, dopo avere rivolto molte domande a Nagel su economia e politica monetaria e criptovalute, alla fine dell’evento gli hanno chiesto di concedersi per qualche scatto. Il capo della banca centrale tedesca si è concesso volentieri.

