L'azienda continua il suo piano di investimenti in Giappone

Il Gruppo Mermec , leader italiano specializzato in tecnologie per la sicurezza e le manutenzioni delle reti ferroviarie, è l’unica azienda a rappresentare l’Italia in una delle principali fiere asiatiche specializzate in tecnologia ferroviaria, il Mass Transit Innovation Japan (stand F30). L’azienda, parte di Angel (holding che sviluppa soluzioni per i settori rail, meccatronica digitale e aerospazio), sarà in fiera a Tokyo fino al 10 novembre 2023 , per presentare le ultime soluzioni innovative nei campi della diagnostica e dell’ingegneria della manutenzione.

continua con il piano di investimenti e crescita già da lungo tempo avviato: dopo gli ultimi accordi strategici siglati con alcuni dei maggiori player del panorama ferroviario giapponese, il gruppo, attraverso la società Mermec Japan, ha annunciato l’avvio di un’intesa, unica nel suo genere in ambito ferroviario, con un importante operatore giapponese, che si svilupperà all’interno di un percorso di Ricerca & Sviluppo di alta tecnologia. Dopo aver consolidato la sua presenza nel paese nipponico, Mermec continua con il piano di investimenti e crescita già da lungo tempo avviato: dopo gli ultimi accordi strategici siglati con alcuni dei maggiori player del panorama ferroviario giapponese, il gruppo, attraverso la societàJapan, ha annunciato l’avvio di un’intesa, unica nel suo genere in ambito ferroviario, con un importante operatore giapponese, che si svilupperà all’interno di un percorso di Ricerca & Sviluppo di alta tecnologia.

Aurisicchio: “Nostra presenza in Giappone cresciuta in maniera significativa”

“La nostra presenza in Giappone è cresciuta in modo significativo grazie alle partnership strategiche che abbiamo stretto, e questa nuova iniziativa ci consoliderà ulteriormente nel settore ferroviario locale”, ha dichiarato Giuseppe Aurisicchio, Managing Director di Mermec Japan. “La nuova collaborazione con un importante operatore giapponese rappresenta un passo avanti significativo nel nostro percorso di ricerca e sviluppo, consentendo la condivisione e la diffusione delle best practice, del know-how e dell’eccellenza dell’innovazione italiana in Asia.”

Mermec , presente con le sue soluzioni in 73 Paesi del mondo, è l’unica azienda italiana nel settore ferroviario ad aver fornito, gestito e mantenuto sistemi di diagnostica e misurazione in Giappone tramite Mermec Japan, società nata nel 2017 e composta da un gruppo di esperti, con un portafoglio ordini significativo e in forte aumento in Giappone e in altri Paesi dell’Asia Pacifico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata