L'evento è stato organizzato nel museo delle Gallerie d’Italia di via Toledo

L’etica come soluzione ai problemi, l’etica ‘efficace’, è il tema al centro dell’incontro organizzato mercoledì mattina da Intesa Sanpaolo a Napoli nel museo delle Gallerie d’Italia di via Toledo. L’incontro ha visto alternarsi momenti di riflessione alla presentazione di casi concreti da parte di soggetti del Terzo settore impegnati a ricostruire il senso di comunità attraverso l’etica e la legalità, per uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, e Vincenzo Linarello, cofondatore e presidente Goel Gruppo Cooperativo. Ha chiuso i lavori Andrea Lecce, responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo. “Intesa Sanpaolo – ha spiegato Gros-Pietro – interviene in tutta Italia in aree periferiche caratterizzate da forti problematiche socio-economiche, dove, in assenza di alternative, le persone sono facilmente preda della criminalità organizzata. Mai come in questo momento è importante recuperare nell’analisi economico sociale il concetto di valore della persona, del rispetto di se stessa, degli altri, dell’ambiente che la circonda. L’etica e la legalità, su cui la Banca interviene anche tramite il Fondo di Beneficenza, sono la chiave di sviluppo di una società sana e costruttiva, come hanno evidenziato alcuni degli esempi rigenerativi del senso di comunità illustrati oggi”

