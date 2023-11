Quello del terzo trimestre è stato pari a 310 milioni di euro

Banca Monte dei Paschi di Siena ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un utile di 929 milioni di euro a fronte di una perdita di 334 milioni conseguita al 30 settembre 2022. L’utile del terzo trimestre, pari a 310 milioni di euro, risulta in diminuzione rispetto a quello contabilizzato nel trimestre precedente (pari a 383 milioni). Lo riferisce il gruppo in una nota. Al 30 settembre 2023 il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 2.804 milioni di euro, in aumento del 22,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il consiglio di amministrazione di MPS ha espresso “parere favorevole a proporre all’assemblea dei soci, in sede di approvazione di bilancio 2023, di destinare a riserva di utili non distribuibili una somma non inferiore a 312,7 milioni di euro a livello di gruppo, quale opzione prevista dalla normativa sulla tassazione dei cosiddetti extra profitti”.

