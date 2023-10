"È una favola a lieto fine", dice uno dei lavoratori

Dopo 1433 giorni di vertenza, come recita un manifesto appeso all’esterno della fabbrica, gli operai Ex Whirlpool sono stati assunti dalla Tea Tek Group, azienda che si occupa di energia rinnovabile. I lavoratori torneranno ad operare all’interno dello stabilimento al termine dei lavori di riqualificazione, tra 24 mesi, e in questo periodo riceveranno la cassa integrazione. Tutti molto emozionati al momento della firma del nuovo contratto, per Annalisa “È una favola a lieto fine, dopo 4 anni di lotta“, mentre Donato Aiello, delegato Fiom, dedica la firma “Ai lavoratori che non ci sono più e che hanno perso la vita in questi anni di vertenza”. Grande commozione anche da parte di Vincenzo Accurso, della Uilm Campania, che ha ricordato della vicinanza ricevuta da tante persone in questi anni di lotta: “Amici, operai, istituzioni ma soprattutto voi giornalisti, che ci avete dato voce per 4 anni, senza mai spegnere le luci sulle condizioni di oltre 300 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro”. Una vittoria anche per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha ribadito come da oggi “Si volta pagina, per guardare al futuro con maggiore fiducia”. Presente anche l’amministratore delegato della Tea Tek Group, Felice Granisso: “Vedere la gioia negli occhi di queste lavoratrici e di questi lavoratori che non hanno mai perso la speranza per noi rappresenta un ulteriore stimolo. Vogliamo essere la prima azienda 5.0 del Sud Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata