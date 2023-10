Il prodotto interno lordo in Germania è diminuito leggermente dello 0,1% nel terzo trimestre 2023 rispetto al secondo trimestre 2023, al netto dei prezzi, delle stagioni e del calendario. L’attesa era per un calo dello 0,2%. Nel secondo trimestre del 2023, la produzione economica è cresciuta leggermente (rivisto +0,1%), ma nel primo trimestre del 2023 è rimasta stagnante. Come riferisce l’Ufficio federale di statistica (Destatis), rispetto all’anno precedente, il Pil nel terzo trimestre 2023 al netto dei prezzi è stato inferiore dello 0,8% rispetto al terzo trimestre 2022. Al netto dei prezzi e del calendario, il calo è stato minore (-0,3%).

