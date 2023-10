Milano, 10 ott. (LaPresse) – Nel 2023 la Germania sarà in recessione, con un calo del Pil dello 0,5%. A stimarlo è il Fondo monetario internazionale nel World Economic Outlook, che ha tagliato le stime dello 0,2% per il 2023 rispetto all’aggiornamento del Weo di luglio. Nel 2024 il Pil tedesco crescerà dello 0,9%, lo 0,4% in meno rispetto a quanto previsto a luglio. “Si prevede una leggera contrazione economica nella seconda metà del 2023, a causa della debolezza dei settori sensibili ai tassi d’interesse e del rallentamento della domanda dei partner commerciali”, spiega l’Fmi.

