“Veniamo da un -4% dello scorso anno e uscire quest’anno con probabile almeno un -9% vuol dire che la chimica è in grande crisi. Se è in crisi la chimica, che è anticipatrice dei dati nazionali della manifattura, significa che questa crisi toccherà anche i dati della manifattura”. Lo dice Francesco Buzzella, neopresidente dei Federchimica. “Serve assolutamente una marcia in più”.

