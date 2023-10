Managing Partner, Grimaldi Alliance per parlare de “L’evoluzione della normativa: vincoli e opportunità dei nuovi parametri”

Il 24 ottobre è in programma l’appuntamento con il Green & Blue Talk di #RCSAcademy in cui interverrà il Prof. Francesco Sciaudone, Managing Partner, Grimaldi Alliance per parlare de “L’evoluzione della normativa: vincoli e opportunità dei nuovi parametri”. Il suo intervento è fissato per le ore 10:40. Appuntamento in Via Balzan, 3 a Milano.

Durante la giornata sarà fatto il punto su politiche e strategie di investimento da adottare a livello internazionale per la sostenibilità economica, ambientale e sociale e si approfondiranno le svolte per le imprese e le aziende nel “diventare verde”: progetti di innovazione e investimenti in economia circolare che portano verso un’economia che rispetti i principi #ESG.



