Il presidente di Confindustria a Capri per il convegno dei giovani industriali

“Con tutto quello che sta succedendo nel mondo la crescita nazionale si sta contraendo e siamo tutti in revisione della crescita. Vengo, dieci giorni fa, con un incontro con i miei omologhi francesi e tedeschi a Berlino, Francia e Germania hanno rivisto anche loro le stime di crescita, la Germania addirittura in negativo, se vediamo il differenziale Italia-Germania sono 16 punti. Per un punto in più rispetto alla Germania avremmo firmato. È il segno che comunque il Paese ha un’economia sicuramente forte, chiaramente dobbiamo mettere il carburante per farlo correre“. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando con i giornalisti a margine del 38simo convegno dei giovani industriali a Capri, della revisione delle stime di crescita da parte di Bankitalia.

