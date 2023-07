Il ministro delle Imprese e del Made in Italy dopo l'incontro con i sindacati

“Abbiamo voluto coinvolgere i sindacati al massimo dei livelli, così come faremo con i presidenti delle Regioni e le associazioni dell’industria dell’automotive per realizzare un accordo di sistema con Stellantis, unica che produce nel nostro paese, per invertire la rotta. È ormai venti anni che si riduce la produzione di auto in Italia, vogliamo si riprenda a costruire il futuro dell’auto in Italia. Vogliamo giungere a produrre almeno un milione di autovetture, con un programma preciso: investire in ricerca e innovazione, definire i modelli innovativi e in quali stabilimenti saranno prodotti accanto alla giga factory che dovrà produrre le batterie elettriche, e un accordo con l’indotto affinché si accompagni alla transizione ecologica anche la produzione dei componenti”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’incontro con i sindacati su Stellantis e settore automotive presso il ministero, a Roma.

