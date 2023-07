Il presidente di Confindustria sulla tutela dei lavoratori per fronteggiare l'emergenza: "Adottare misure usate durante il Covid"

“Serve un protocollo per cassa integrazione e smart working per i lavoratori, come durante il Covid-19“. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a ‘Start’ su su Sky TG24, indicando come tutelare i lavoratori per fronteggiare le giornate di caldo estremo.

Bonomi è poi tornato sul tema del salario minimo, osservando che “la direttiva Ue sul punto aveva due obiettivi. Il primo era intervenire sui Paesi dell’Est che fanno dumping sul costo salariale. Il secondo era regolamentare il salario tra i vari Stati membri. Su questo aveva dato un parametro: 60% della mediana dei salari. Ma il tema vero è quello di spingere la contrattazione collettiva nazionale. Ci sono dei settori con salari bassi? Sì, ma quali sono? Perché non sono quelli di Confindustria. I nostri superano tutti i 9 euro, quello dei metalmeccanici è quasi a 11 euro”.

